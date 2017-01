Manchester City, violata regola antidoping: la FA indaga

Il City è sotto inchiesta per non aver comunicato agli ufficiali dell'antidoping dove si trovavano i giocatori che dovevano effettuare i controlli. Entro il 19 la risposta del club.

di Andrea Pettinello

La Football Association ha avviato un'inchiesta nei confronti del Manchester City. Il club è accusato di aver violato per ben tre volte le regole dell'antidoping, non fornendo agli ufficiali gli spostamenti settimanali dei giocatori della prima squadra e delle prime due categorie dell'Academy. Secondo quanto si apprende dai media inglesi, i Citizens rischiano una multa pensate ma nessuna penalizzazione in classifica.

La regola alla quale il club di Manchester è venuto meno è la Rule14 (D), che obbliga ogni società a fornire entro le 10 di mattina di ogni lunedì il programma settimanale della prima squadra, dell'Under 23 e dell'Under 18, comprese informazioni quali orari dei treni, viaggi, giorni di vacanza, indirizzi di casa e hotel nei quali i giocatori risiedono, così che possano essere reperibili per un eventuale test antidoping.

Il Manchester City per ben tre volte non ha fornito queste informazioni alla federazione e per questo motivo è stata avviata l'indagine. Il club ha tempo fino al 19 di gennaio per rispondere all'accusa. Nel frattempo Guardiola prepara la sfida di domenica pomeriggio contro l'Everton a Goodison Park, un altro fondamentale passo verso la rincorsa al Chelsea capolista della Premier League.