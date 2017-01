Il francese è sicuro: diventerà il numero al mondo. Intanto oggi la FIFA assegna il premio di miglior giocatore dell'anno: Pogba farà il tifo per Griezmann.

4 ore fa di Edoardo Colombo

Senza limiti. Zero paura di guardare avanti. Sempre a testa alta: in campo e fuori. Sì, questo è Paul Pogba. Il numero 6 adesso è davvero il padrone del centrocampo del Manchester United. Il Polpo ha saltato solo una partita di Premier League, la sua curva di rendimento è in continua crescita. Livelli altissimi, ma non ancora da Pallone d'Oro. Quello che a tutti i costi il francese vorrà conquistare. Intanto, a proposito di fenomeni, oggi la Fifa assegnerà il premio di miglior giocatore dell'anno, il Fifa World Player. E Paul farà il tifo (l'esito è già scontato) per il compagno di nazionale Griezmann, in corsa con Cristiano Ronaldo e Messi:

Quando è arrivato all'Atletico, Antoine era sempre in panchina: mi raccontava della sua frustrazione, ma ha continuato a lavorare duro e ora è lì. Sono molto felice per quello che sta facendo, si merita assolutamente questo premio.

In questa intervista rilasciata al sito della Fifa, Pogba ha parlato soprattutto del 'duopolio' di Messi e Ronaldo. E anche se non sarà facile scalzarli dalla scena internazionale, Paul proverà ad insidiarli per i prossimi premi:

E il favorito per il Fifa World Player, guarda caso, è proprio Cristiano Ronaldo. Soprattutto per i vari trofei di squadra conquistati nel 2016: la Champions League e il Mondiale per Club con il Real Madrid e gli Europei. Nei 23 candidati, però, c'era anche Pogba. Anche se il prossimo obbiettivo del francese, magari già dal prossimo anno, sarà quello di arrivare in finale, assieme ai due fenomeni della Liga:

Non mi piace essere secondo o terzo. Voglio essere il numero uno. E per farlo devo pensare solo a migliorarmi.

La FIFA oggi eleggerà anche il vincitore del Puskás Award, il premo che decreta il gol più bello dell’anno. Pogba non ci sarà, ma ai microfoni della Fifa compone il podio delle sue reti più belle. E il suo preferito, senza dubbio, è quello contro l'Udinese. Segnato ovviamente con la Juventus, il 19 gennaio 2013.

Medaglia d'argento per la magia contro il Napoli, era il 10 novembre 2013. Tocco scarabocchiato, poi lucidato da una bomba arrotata di magia. La Juve stravinse 3-0.

Completa il podio, sul terzo gradino, una delle 6 reti realizzate con il Manchester United. Si tratta del 'golaso' del 6 novembre 2016, quando i Red Devils vinsero 3-1 contro lo Swansea.