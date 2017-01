Piedi brasiliani, testa europea: ecco Carlão. Il nuovo colpo del Torino

Tanta esperienza per la difesa del Torino. Dall'APOEL arriva Carlão: difensore centrale brasiliano duttile e tecnico. Un buon mancino che sforna una marea di cross.

Difensori verdeoro alla riscossa. Perché tra un doppio passo e un sombrero, in Brasile c'è anche chi sa entrare in scivolata e disegnare diagonali degne di Pitagora. E se alcuni di loro sono famosissimi, ce ne sono tanti altri vogliosi di farsi conoscere al grande calcio. Uno di loro è Carlos Roberto da Cruz Junior, noto a tutti come Carlão. Questo brasiliano, non più giovanissimo, è il nuovo difensore del Torino. Una scommessa di mercato dal rischio bassissimo, perché la sua esperienza rappresenta una vera certezza. Un centrale del 1986, tutto mancino e proveniente dall'APOEL. Ora alla corte di Mihajlovic. Grazie soprattutto al lavoro sotto traccia del ds Petrachi.

Carlão in marcatura con l'APOEL

Esperienza

Colpo a sorpresa. E il Torino rafforza la sua difesa. Il roster dei centrali infatti, dopo la partenza di Bovo verso Pescara, si era leggermente indebolito. E così la società granata, sottotraccia, è andata dritta sul mercato. Ed ecco Carlao. Un 'centralone' esperto, tecnico e veloce. Il brasiliano può giocare anche da terzino sinistro. Grazie al mancino delicato, che gli permette di pennellare precisi traversoni. Sì, i cross sono la sua specialità. Così dicono quelli che hanno ammirato le sue prestazioni prima al Sochaux, dal 2008 al 2014, e poi all'APOEL.

Carlao è il tipico esempio di usato sicuro. Uno senza particolari difetti di fabbrica. Capace nel settembre 2014 di ritagliarsi un posto nel team of the week di Champions League in seguito ad un'immensa prestazione al Camp Nou contro il Barcellona. E proprio in Europa vanta una carriera impreziosita da 35 gettoni totali tra qualificazioni, Europa League e Champions'.

Origine

Carlão debuttò a 15 anni con la maglia del Corinthians. In Brasile però, tra i professionisti, mise a referto pochissime presenze. Solo 11, per via di qualche 'problema' con la società. Ma il grande salto non tarda ad arrivare. E allora il difensore prende un volo pieno di sogno verso l'Europa. Proprio al Sochaux, dove con 144 presenze spalmate in sei stagioni si fa conoscere dal grande pubblico. Tra cui la Lazio, che lo corteggiò senza mai concludere la trattativa.

Poi arrivano quelli dell'APOEL. E in Cipro Carlão diventa un vero e proprio idolo. Vincendo due campionati ed una Coppa Nazionale. Fino al gennaio 2017, quando bussa il Torino. Che paga 500mila euro di clausola e se lo colora tutto di granata.

Carlao è un difensore che ha giocato in Francia e da alcune stagioni è a Cipro. Lo conosciamo bene, siamo andati anche a vederlo. Sì, è una scomessa: ma il rapporto qualità/prezzo ci sembra ottimo. Ci darà una mano

Eccome se la potrà dare. Anzi, addirittura potrà ridare fiato al giovanissimo Barreca. Perché è proprio la duttilità l'arma forte di Carlão. Un giocatore che però vede poco la porta: nella sua carriera ha realizzato solo 2 gol, entrambi nella parentesi francese. Ma si sa: oltre ai 'numeri', in Brasile c'è anche chi sa entrare in scivolata e disegnare diagonali.