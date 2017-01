Premier League, Arsenal: Alexis Sanchez medita l'addio?

Dopo l'amaro pareggio contro il Bournemouth il cileno non ha proferito parola con i compagni nello spogliatoio. In molti temono stia pensando di andarsene.

1 ore fa di Andrea Pettinello

Clima tutt'altro che sereno dalle parti dell'Emirates Stadium. Gli otto punti di distacco dalla vetta della Premier League e una serie di prestazioni negative non solo hanno rimesso in discussione, per l'ennesima volta negli ultimi 20 anni, il tecnico Arsene Wenger, ma stanno avendo ripercussioni anche sullo spogliatoio. A spaventare i tifosi dell'Arsenal sono le voci che circolano su un possibile addio di Alexis Sanchez.

Subito dopo la fine del match contro il Bournemouth, il cileno ha lanciato a terra i guanti in segno di frustrazione e una volta rientrato nello spogliatoio non ha praticamente mai proferito parola con i compagni di squadra. In molti temono stia meditando di lasciare i Gunners già nella prossima estate, nonostante il suo contratto sia in scadenza a giugno 2018. Di rinnovo se n'è parlato, ma l'accordo è lontanissimo. La società offre 180 mila sterline a settimana, il giocatore per rimanere ne chiede 250 mila e pretende che il club investa ingenti quantità di denaro per rendere la squadra sempre più forte e competitiva non solo in Premier League ma anche in Europa.

Ovviamente nessuno, da quelle parti, ha intenzione di privarsi di un talento come il suo. La sua mentalità vincente e le sue straordinarie qualità sono state la chiave di molte vittorie dell'Arsenal negli ultimi anni. Sebbene non sia la prima volta che l'ex Barcellona e Udinese perde la pazienza, stavolta la sensazione è che il rischio di perderlo sia più che mai concreto. Se entro la fine della stagione il club non sarà in grado di trovare un accordo per il rinnovo, sarà costretto a venderlo in estate in modo da far cassa e rimpiazzarlo con un degno sostituto.

Non solo il contratto di Sanchez, anche quello di Mesut Ozil è in fase di discussione. La richiesta del tedesco è di 200 mila sterline a settimana contro le 140 mila che percepisce attualmente.