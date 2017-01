La vita nuova di Boateng: affitta uno jet privato per i compagni

Allo Schalke era stato messo fuori rosa per alcuni problemi con i compagni, ora ha cambiato atteggiamento. E al Las Palmas i compagni di squadra lo adorano.

38 minuti fa di Elmar Bergonzini

Kevin-Prince Boateng è cambiato. Allo Schalke ha sofferto parecchio. Litigò pesantemente con Hӧwedes, il capitano, e venne messo fuori rosa. Passò quasi un anno in tribuna senza mai giocare, senza mai allenarsi con i compagni. Però fu una palestra. Di vita si intende. Perché ora, al Las Palmas, il Boa dà molta più importanza al rapporto con i compagni. Lo ha ammesso lui stesso a Marca:

Prima non lavoravo sul rapporto con gli altri. Non mi importava nemmeno quello con i miei compagni di squadra. Ora mi interessa più. È qualcosa di importante, bisogna dare il massimo rispetto a tutti.

Atteggiamento nuovo

Appena arrivato nella Liga Boateng ha voluto invitare a cena tutti i compagni di squadra. Ancor più sorprendente quanto accaduto il 24 ottobre. Il Las Palmas aveva giocato il giorno prima sul campo del Villareal. Da Valencia il tragitto per tornare sull'isola di Gran Canaria era lungo. La squadra sarebbe dovuta andare a Madrid, aspettare per 4 ore all'aeroporto di Barajas prima di ripartire verso casa. Boateng decise quindi di affittare un jet privato, pagandolo di tasca propria, ed evitò ai compagni un viaggio lungo circa 8 ore.

Ma l’episodio non è casuale. Kevin prende da diverso tempo lezioni private di spagnolo a spese proprie per poter parlare con più persone possibili. I rapporti interpersonali ora per lui sono importanti. Kevin-Prince Boateng è cambiato.