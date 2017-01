Sulle orme di Higuita, il colpo dello scorpione torna di moda

Dopo Mkhitaryan anche Giroud, in Premier League gli "Scorpions" vanno di moda. Tutto iniziò con il celebre colombiano: ecco l'elenco di quelli che ci sono riusciti.

di Marco Ercole

Dopo Mkhitaryan anche Giroud. La Premier League riscopre il "colpo dello scorpione", un virtuosismo inusuale nel mondo del calcio che però a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro ha trovato nei giocatori di Manchester United e Arsenal un filo conduttore capace di unire il 2016 e il 2017. A rendere celebre questa tocco particolare è stato l'eccentrico portiere colombiano René Higuita, che non si lasciava scappare l'occasione di respingere tiri avversari un po' troppo lenti con questa soluzione tanto spettacolare quanto inutile.

La sua variante sfruttava entrambi i piedi, diverso il discorso per i vari giocatori di turno che ne hanno raccolto il testimone. Tutti gli "Scorpions" successivi hanno modificato lo stile originale andando a colpire il pallone con un solo piede. Ecco una carrellata di colpi simili nella storia del calcio.

Olivier Giroud

L'ultima prodezza, quella dell'attaccante dell'Arsenal, si candida come uno dei migliori gol del 2017. E pensare che è stato segnato il primo giorno del nuovo anno.

Giroud with goal of the season 🔥 pic.twitter.com/PzFFZtqazv — MGH (@OfficialMgh) January 1, 2017

Henrick Mkhitaryan

Nell'ultimo Boxing Day, ecco il regalo che il giocatore del Manchester United ha preparato per ogni amante del calcio.

Mkhitaryan with an amazing Scorpion Kick goal! Goal of the season? 🔥 pic.twitter.com/zKlridRt3V — Futbol Agent (@Futbol_Agent_) December 26, 2016

Martin Hansen

Pur essendo un portiere, non ha seguito la "scuola Higuita": anche Hansen ha utilizzato un solo piede per permettere al suo ADO Den Haag di pareggiare a tempo scaduto contro il PSV.

Zlatan Ibrahimovic

Noi italiani purtroppo ce lo ricordiamo bene. Con questa rete Zlatan ci condannò (visto il successivo "biscotto") all'eliminazione dall'Europeo del 2004.

Edinson Cavani

Difficile pensare che sia stato un colpo voluto, ma questo gol di Cavani in un Napoli-Juventus è davvero spettacolare.

Dmytro Ulyanov

Campionato di seconda divisione ucraina: il giocatore dell'Avanhard Kramatorsk riesce a segnare in questo modo.

Thomas Luciano

Il ragazzino dell'Under 14 del Gremio mostra come non si debba mai credere che l'azione sia finita. Guardare per credere...

Daniele Paponi

Stagione 2006/2007, l'attuale attaccante del Latina Daniele Paponi giocava con il Parma. E segnava in questo modo fantastico il gol del pareggio contro il Messina.

Birtalan Botond

Il centrocampista 27enne del Bekescsaba, Birtalan Botond, ha realizzato questo gran gol di tacco da fuori area durante il campionato ungherese.

Gaston Mealla

Con questo gol da fuori area nel campionato boliviano, Gaston Mealla è riuscito a guadagnarsi una nomination per il FIFA Puskas Award.

Nick Hegarty

Il colpo dello scorpione non poteva non arrivare in Australia. Ci ha pensato Nick Hegarty, con la maglia dell'Hume City, a restare nella storia con questo gol al Moreland Zebras.

Charles-Édouard Coridon

È l'ottobre del 2004 e l'allora calciatore del Psg riesce a realizzare questo gol memorabile al Porto.

Francelino Matuzalem

L'ex centrocampista della Lazio lo ha mostrato durante una partita tra il suo Shakhtar Donetsk e il Siviglia.