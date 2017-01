Witsel va in Cina: "Scelta molto difficile. Sarò tifoso della Juventus"

Il belga ha accettato l'offerta del Tianjin di Cannavaro che ha superato in extremis lo Shanghai SIPG. "Spero che la Juve vinca la Champions", ha dichiarato il centrocampista.

Che Axel Witsel avesse scelto la Cina invece che la Juventus era ormai cosa nota, ma il belga ha riservato a tutti un altro piccolo colpo di scena. Alla fine non ha scelto lo Shanghai SIPG di André Villas-Boas bensì il Tianjin allenato da Fabio Cannavaro, che per convincere lo Zenit a lasciar partire un giocatore in scadenza a giugno 2017 ha sborsato 20 milioni di euro. E al giocatore? Un quadriennale da 18 milioni di euro a stagione più 2 di bonus.