Da Pepe a Torres: ecco i giocatori della Liga liberi a giugno

Sono ben 60 i giocatori del campionato spagnolo che a partire dal 1° gennaio 2017 saranno liberi di accordarsi con altri club: ci sono anche nomi importanti.

11 ore fa di Marco Ercole

Si avvicina la notte di San Silvestro e il brindisi al 2017 che sta per arrivare a porre fine al 2016. Sarà un giorno importante per tutti, per alcuni in modo ancora più particolare. Dal 1° gennaio del nuovo anno, infatti, molti giocatori saranno liberi di firmare con squadre differenti rispetto a quelle in cui attualmente giocano. Si parla ovviamente dei giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2017, quel particolare status che fa molta gola alle società alla ricerca dell'occasione per risparmiare qualcosa dal punto di vista dell'investimento e accaparrarsi così qualche nuovo contratto senza bisogno di dover pagare alcun indennizzo al club di appartenenza.

Nella Liga ci sono ben 60 giocatori in questa situazione, tra cui anche alcuni nomi importanti come Pepe, Fernando Torres, Kevin Prince Boateng e così via. Ecco, uno per uno, tutti i calciatori del campionato spagnolo che tra pochi giorni saranno liberi di firmare con un'altra squadra in vista della prossima stagione. E qualche occasione effettivamente c'è...