Perché i portieri stranieri non possono giocare in Cina?

un giorno fa di Marco Ercole

Probabilmente ai vari Buffon, Neuer e Courtois non interessa nemmeno, ma se volessero giocare un giorno in Cina perché attirati dai contratti astronomici del mercato asiatico, la loro unica possibilità per riuscirci (a meno che non abbiano intenzione di cambiare nazionalità) sarebbe quella di gettare i guanti e cambiare ruolo.

Il regolamento

E questo discorso non vale solo per gli estremi difensori più forti del pianeta, ma anche per qualsiasi altro loro collega che volesse tentare la fortuna nello stato più popolato del mondo. Il motivo è semplice ed è previsto dal regolamento della 中国足球协会超级联赛 (sicuramente tutti avranno già capito di cosa si parla, ma per sicurezza traduciamo anche per quei pochi che non masticano il cinese: la Chinese Football Association Super League). La federcalcio cinese, infatti, consente a ogni squadra di tesserare fino a un massimo di 4 calciatori stranieri (di cui 3 schierabili in campo contemporaneamente), ma tutti - come previsto ormai dal 2001 - obbligatoriamente di movimento: i portieri possono essere solo ed esclusivamente autoctoni.

Salvaguardia

Si tratta di un modo per preservare il ruolo e favorire la sua crescita, dal momento che in passato gli estremi difensori cinesi sono stati il punto debole per eccellenza sia nelle squadre di club che, soprattutto, in Nazionale. Da qui nasce la scelta di applicare queste restrizioni e i risultati hanno dato ragione alla Chinese Football Association: i portiere si sono trasformati in un punto di forza delle selezioni nazionali e anche dei club. Il più forte è probabilmente Zeng Cheng, grande protagonista nella vittoria della Champions League asiatica del 2015 da parte del suo Guangzhou Evergrande.

Zeng Cheng goleiro do Guangzhou fez três incríveis defesas que fizeram o Renato Augusto levar as mãos a cabeça! pic.twitter.com/gDQZo4liCU — Passepragol (@Passepragol) April 10, 2016

Due possibilità

E quindi niente. Se Buffon e tutti i suoi colleghi non nati in Cina volessero davvero giocare nel campionato di Tevez, Oscar, Hulk e così via, allora dovrebbero cambiare il ruolo, oppure la nazionalità. Magari non i big, ma qualche portiere di seconda fascia potrebbe anche pensarci davvero. In fondo ci sono milioni di eur... motivi per prendere almeno in considerazione l'ipotesi.